В Госдуме объяснили ключевой момент в поставках Украине F-16
Депутат Госдумы Гурулёв объяснил ключевой момент в поставках Украине F-16
Москва, 28 января, 2023, 14:50 — ИА Регнум. России следует быть готовой к поставкам F-16 Вооруженным силам Украины, считает депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).
«Обязательно поставят, надо это понять, быть к этому готовыми, — полагает Гурулёв.
При этом, по его словам, F-16 — «это не тот самолёт, которого надо опасаться, конечно, это аналог нашего МиГ-29».
Ключевой момент — с каким оружием его дадут, что будет подвешено под этим F-16, пояснил парламентарий.
«Сегодня мы понимаем, что наша истребительная авиация дальнобойными ракетами «воздух — воздух» вполне может этому эффективно противодействовать», — подчеркнул депутат.
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Украины рассчитывают получить от западных союзников 24 истребителя в качестве первого этапа новой военной помощи, анонсированной после решения стран — членов НАТО о поставках Киеву танков, пишет издание El País.