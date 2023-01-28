Москва, 28 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Лётчики Воздушно-космических сил (ВКС) России за прошедшие сутки сбили многоцелевой истребитель МиГ-29 ВСУ. Об этом 28 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

«В районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что российские силы ПВО в течение последних суток сбили девять беспилотников ВСУ.