Москва, 28 января, 2023, 14:48 — ИА Регнум. На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Об этом 28 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, за минувшие сутки на данном направлении ВС РФ уничтожили свыше 30 украинских военнослужащих, а также технику ВСУ, включая боевую машину пехоты (БМП), два автомобиля, установку РСЗО «Град», самоходную артиллерийскую установку «Пион», гаубицу «Гиацинт-Б», две гаубицы «МСТА-Б».

Кроме того, российские военные уничтожили артиллерийскую систему М-777 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили свой же штурмовик Су-25 в районе Краматорска.

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