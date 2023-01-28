В Госдуме объявили о применении гиперзвукового оружия на Украине
Депутат Госдумы Гурулёв заявил о применении гиперзвукового оружия на Украине
Москва, 28 января, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Россия применит гиперзвуковое оружие на Украине, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.
Пресс-служба правительства Забайкальского края
Андрей Гурулёв
«Мы его для этого разрабатывали, мы обязаны его применить, это даст нам продвижение к скорой победе, сохранит жизни наших воинов, это нужно делать», — отметил Гурулёв.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Как сообщало ранее ИА REGNUM, видеозапись электронного пуска российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который в данный момент находится в Атлантическом океане, впервые обнародовало 25 января Минобороны России.