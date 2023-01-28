Москва, 28 января, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Россия применит гиперзвуковое оружие на Украине, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

Пресс-служба правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв

«Мы его для этого разрабатывали, мы обязаны его применить, это даст нам продвижение к скорой победе, сохранит жизни наших воинов, это нужно делать», — отметил Гурулёв.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, видеозапись электронного пуска российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который в данный момент находится в Атлантическом океане, впервые обнародовало 25 января Минобороны России.