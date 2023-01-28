Москва, 28 января, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Военнослужащие, выполняющие задачи в ходе спецоперации на Украине, радуются письмам, получаемым ими не только из дома, но и изо всех уголков страны. Получая письмо со словами поддержки, они вешают его на самое видное место. Об этом рассказал на кадрах видео, опубликованного 28 января Министерством обороны РФ, один из бойцов.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий Вооруженных сил РФ читает письма на передовой

«Когда приходит письмо, слова поддержки читаешь, очень становится приятно, тепло на душе, что за тебя кто-то переживает. Вся страна волнуется, ждет победы. Ну а мы ее скоро принесем!» — поделился военнослужащий.

На видео также показали семьи военнослужащих, которые тоже получают письма с передовой. Одна из многодетных мам рассказала, что она получила первое такое письмо.

«Все ждем домой нашего папу, всех наших мужчин-защитников. Получили сегодня первое письмо. Это очень волнительно, дай бог, чтобы все вернулись!» — пожелала жена бойца, выполняющего свой долг.