Красногорск, 28 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. После ликвидации пожара на территории строительного рынка в Красногорске к работе приступили следователи. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего. Об этом 28 января сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

Илья Питалев/РИА Новости Пожар на складе на территории рынка в Красногорске

Уточняется, что возгорание произошло в складском здании, расположенном на 65-м км МКАД городского округа Красногорск на территории строительного рынка.

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«По данному факту следственным отделом по городу Красногорску организовано проведение доследственной проверки», ― говорится в сообщении следственного ведомства в телеграм-канале.

Следователи осмотрели место происшествия. Также они запросили необходимую документацию, провели опросы собственников складских помещений.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», ― добавили в главке.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре на складе на территории рынка «Синдика» в Красногорском городском округе Московской области поступило в 23:15 27 января. Огонь распространился на площади 2100 квадратных метров внутри одноэтажного здания. Известно, что внутри склада хранились строительные материалы. В настоящее время пожар локализован, в результате произошедшего пострадавших нет.