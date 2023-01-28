Тегеран, 28 января, 2023, 14:38 — ИА Регнум. США и другие входящие в НАТО страны постоянно нарушают обещания не поставлять тяжёлое вооружение киевскому режиму, чем могут спровоцировать негативный сценарий развития ситуации в мире. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте иранской медиасети Press TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«В настоящее время Вашингтон и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, который [президент США Джо] Байден назвал «третьей мировой войной», — говорится в статье.

Авторы публикации напомнили, что в первое время после начала Россией спецоперации по денацификации Украины западные политики заверяли, что поставка современного вооружения Киеву недопустима из-за риска спровоцировать расширения зоны конфликта. Но прошло менее двух месяцев, и Запад стал отправлять на Украину передовые ракетные системы и наращивать поставки вооружений.

Отмечается, что Байден обещал не отправлять на Украину американские войска, а официальные представители США заявляли, что поставки Киеву танков Abrams нецелесообразны, так как будут трудности с обучением экипажей и обслуживанием техники. Теперь Байден объявил, что танки будут поставлять, а ряд действующих и бывших сотрудников американских спецслужб заявили, что на Украине выросло присутствие сотрудников ЦРУ и спецназа США.

Напомним, ранее в The New York Times, ссылаясь на экспертов, сообщили, что США делают ставку на поставки Киеву бронемашин и дальнобойной артиллерии, а не на танки, которым уделяют очень много внимания.