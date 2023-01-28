Москва, 28 января, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Александр Глывинский назвал недопустимым и вопиющим факт проведения товарищеских матчей между российскими и иностранными клубами.

Алексей Даничев/РИА Новости Игроки ФК «Зенит»

«Мы считаем факт проведения товарищеских матчей с участием российских клубов в Турции нарушением изоляции России», — цитирует пресс-секретаря УАФ Александра Глывинского издание The Athletic 28 января.

Стоит напомнить, что все российские футбольные клубы, а также национальная сборная отстранены от всех европейских международных соревнований после эскалации конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал не соответствующим миссии МОК возможный бойкот Олимпийских игр со стороны Национального олимпийского комитета Украины.