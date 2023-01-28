Москва, 28 января, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Российский актер Егор Бероев молится за здоровье фигуриста Романа Костомарова, который находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке, сообщает ТАСС.

Владимир Трефилов/РИА Новости Егор Бероев

Актер театра и кино Егор Бероев заявил, что переживает за здоровье Костомарова. По его словам, это потрясающий спортсмен и очень хороший человек.

«Переживаем каждый день, дай бог ему здоровья, молимся за него», — сказал актер.

Известно, что и Бероев, и Костомаров являлись участниками телевизионного шоу «Ледниковый период».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в состоянии чемпиона Олимпиады 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова наблюдаются улучшения, он начал приходить в себя. 10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией. После перевода в больницу в Коммунарке ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО).