Ереван, 28 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Посольство России в Ереване 28 января поздравило военнослужащих и остальных граждан Армении с Днём армии. Поздравительное сообщение распространила пресс-служба российского диппредставительства.

Константин Морозов/РИА Новости Военнослужащий Армении

«Братство по оружию веками скрепляло тесные и многообразные связи между российским и армянским народами, делало их сильнее», — говорится в сообщении.

В российском посольстве отметили, что в настоящее время, когда приходится выстаивать перед «судьбоносными вызовами», братство народов остаётся важным фактором для сохранения суверенитета стран и обеспечения безопасности.

Напомним, ранее депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Кристине Варданян отметила, что развитие отношений республики с традиционными союзниками и поиск новых не должны превращать страну в «антироссийский плацдарм».