Владикавказ, 28 января, 2023, 14:21 — ИА Регнум. В Северной Осетии отменили концерт украинского певца Миши Марвина (Михаил Решетняк). Концерт должен был состояться 25 марта в одном из ресторанов. Причиной отмены назвали отношение певца к проводимой Россией на территории Украины спецоперации. Ранее украинский певец выступил с осуждением СВО.

Екатерина Лызлова/РИА Новости Миша Марвин

В одном из мессенджеров появилась информация, что в связи с этим инициативная группа «Единение» направила письмо премьер-министру Северной Осетии Борису Джанаеву, в котором напомнила, что певец «материально и творчески поддерживал ВСУ».

«Нам непонятна и оскорбительна позиция ООО «Меркада групп», привлекающего таких ренегатов. Мы требуем отмены концерта. Считаем его неприемлемым в отношении всех наших воинов и их семей», — говорилось в письме, текст которого привел телеграм-канал «ЧП Осетия».

Напомним, певец Миша Марвин ранее выступал в российском лейбле Black Star Inc. Позже он прекратил с ним сотрудничать и уехал на Украину, однако вновь появился в России спустя время. Его концерт в ресторане Владикавказа организовывало ООО «Меркада групп». В настоящее время рекламы выступления больше нет.