Горловка, ДНР, 28 января, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Около школы искусств в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) были отмечены прилёты снарядов ВСУ. Об этом 28 января сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Таисия Воронцова/ТАСС Горловка

Как отметил градоначальник Горловки, вооружённые формирования Украины прицельно обстреливают городской жилищный массив «Комсомолец».

«Прилёты украинских снарядов фиксируются около Школы искусств по улице Мусоргского, в частном секторе улицы Дубинина», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооружённые формирования Украины два раза обстреляли город Горловку в ДНР.