Москва, 28 января, 2023, 14:06 — ИА Регнум. В законы о государственном гимне и государственном флаге Российской Федерации будут внесены изменения. Изменения законов одобрило правительство в ходе заседания 26 января, инициатива внесена в Госдуму 27 января.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаг России

Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации». Госдуме предложено добавить слова «Военно-Морского Флота» после слов «Корабельным уставом».

Второй поправкой после слов «общевоинскими уставами Вооружённых Сил Российской Федерации» предлагается добавить слова «и Корабельным уставом Военно-Морского Флота».

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