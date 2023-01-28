Киев, 28 января, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Танкистам ВСУ будет непросто осваивать западную технику, когда она поступит на вооружение, пишет Financial Times.

Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press ВСУ

Об этом рассказал инструктор ВСУ в связи с тем, что ряд стран НАТО объявил о своих планах направить танки Киеву. Он сравнил ситуацию с работой на немецком танке Leopard с тем, что после советского автомобиля 1950-х годов пришлось бы пересесть на Porsche.

Издание также отмечает, что Пентагон передаст ВСУ танки Abrams не так скоро, как хотелось бы Киеву, — на этот процесс уйдёт не один месяц. К тому же экипажу танка нужна будет подготовка, то есть тоже потребуется время — примерно в районе полутора месяцев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, посол Украины во Франции заявил, что Запад пообещал передать Киеву 321 тяжёлый танк. В Киеве подозревают, что танки страны НАТО быстро не поставят и что в какой-то момент «может быть слишком поздно».