Иваново, 28 января, 2023, 14:05 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в Пестяковском районе Ивановской области погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Об этом в субботу, 28 января, сообщается в пресс-службе управления МВД по региону.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Спасатель

«Водитель и два пассажира легкового автомобиля Kio Rio погибли мгновенно на месте аварии. 24-летний парень и 20-летняя девушка являются жителями Иванова. Еще одна погибшая — жительница Фурманова», — сообщают местные СМИ.

Отмечается, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции в целях установить все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, водитель Kia Rio не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения, произошло лобовое столкновение с большегрузом Volvo.

Ранее сообщалось, что в ночь с пятницы на субботу в дорожно-транспортном происшествии в Приокском районе в Нижнем Новгороде погибли четыре человека.