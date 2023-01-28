Вашингтон, 28 января, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Япония и Нидерланды ограничат экспорт инструментов для производства чипов в Китай. Такое соглашение с США, призванное затруднить китайским военным разработку современного оружия, было достигнуто 27 января после заключительного раунда переговоров на высоком уровне в Белом доме. Об этом сообщили несколько источников, знакомых с трёхсторонним соглашением, пишет газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Чип

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«Соглашение было подписано через три месяца после того, как Вашингтон ввёл односторонний экспортный контроль, который запретил американским компаниям продавать современное оборудование для производства чипов китайским группам», ― говорится в материале.

Напомним, администрация президента Штатов Джо Байдена вела переговоры со странами в течение двух лет, но столкнулась с сопротивлением. Государства были обеспокоены тем, как это повлияет на их компании по производству микросхем, в частности ASML в Нидерландах и Tokyo Electron и Nikon в Японии.

Собеседники издания отмечаются, что Токио, Амстердам и Вашингтон решили не разглашать подробности соглашения из-за деликатного характера.

Белый дом отказался от комментариев. Но сделка знаменует собой важную веху в усилиях США по сотрудничеству с союзниками, чтобы помешать усилиям Китая по развитию своей полупроводниковой промышленности, указывает издание. При этом остаётся неясным, какие механизмы страны будут использовать для введения ограничений в отношении своих компаний, занимающихся производством чипов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года США ограничили для 28 технологических компаний из КНР доступ к полупроводниковым микросхемам, которые произведены по американским технологиям. Позднее ряд сенаторов предложил запретить властям сделки с производителями чипов из КНР.

При этом министр торговли страны Джина Раймондо увидела в этом условия для уязвимости американской экономики. По её словам, привязанность экономики США к поступлению из Китая конкретных товаров дестабилизирует цепочки поставок в Америке. В том числе для США важны сложные чипы, которые в стране не производят, указала Раймондо.