Донецк, 28 января, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины два раза обстреляли город Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Николай Тришин/ТАСС Горловка

Уточняется, что обстрелы Горловки со стороны ВСУ были зафиксированы в 12:50 (совпадает с мск) и 13:15 и в ходе них по городу дважды было выпущено по четыре снаряда натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины обстреляли Кировский район Донецка снарядами натовского калибра.