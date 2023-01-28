Донецк, 28 января, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Группа украинских солдат была взята в плен в районе Угледара. Это произошло в ходе штурма позиций ВСУ бойцами 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Эксклюзивное видео опубликовал телеграм-канал «Военный осведомитель».

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

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Как рассказал командир танковой роты, Герой России Руслан Курбанов, противник сражался до последнего, но не смог удержать позиции из-за осуществлённого морпехами танкового прорыва.

Курбаев призвал других бойцов ВСУ на этом участке фронта сдаваться в плен, так как победа всё равно будет за ВС России. При этом он заверил, что со всеми пленными будут обращаться уважительно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир батальона «Восток» в составе Народной милиции ДНР Александр Ходаковский назвал бои под Угледаром «вознёй с переменным успехом», в которой пока сложно понять, кто берёт верх. Он также сравнил борьбу за освобождение города с Куликовым полем.

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Как заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, в настоящее время российские войска заняли восточную и юго-восточную часть окраин Угледара. По его словам, штурм осложняет наличие большой промышленной зоны, которую украинские войска используют так же, как раньше использовали подземные конструкции «Азовстали» в Мариуполе и солевые шахты Соледара.