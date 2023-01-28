Париж, 28 января, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон высказал призыв прекратить насилие в связи с совершенным 27 января терактом в Израиле, в результате которого погибли семь человек. Он осудил действия террориста и выразил сочувствие родным погибших и народу Израиля.

Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press Полиция на месте теракта в Восточном Иерусалиме

«Мои мысли — с жертвами вчерашнего нападения на синагогу в Иерусалиме, их близкими и израильским народом. Я решительно осуждаю этот отвратительный акт. Спираль насилия должна быть предотвращена любой ценой», — написал Макрон в Twitter.

Напомним, в пятницу, 27 января, в Иерусалиме неизвестный устроил стрельбу по людям, выходившим из синагоги после молитвы. Террорист также обстрелял прибывших на место происшествия полицейских. В результате теракта погибли семь человек, еще как минимум 14 пострадали.

Как сообщили в органах правопорядка, нападавший был жителем Шуафата — района Восточного Иерусалима, где преимущественно проживают палестинские арабы.

Преступление названо особенно циничным из-за того, что было совершено в День памяти жертв Холокоста.