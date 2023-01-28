Иерусалим, 28 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В ночь на 28 января полицией Израиля во время расследования теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме, который произошёл в ночь на 27 января и в результате которого погибли семь человек, было задержано 42 человека. Об этом 28 января сообщает 13-й канал израильского телевидения.

ATEF SAFADI/EPA/TASS Инцидент со стрельбой в Восточном Иерусалиме

По данным телеканала, задержания прошли в доме жившего в Восточном Иерусалиме террориста, в числе этих лиц члены его семьи и родственники, а также представители ближайшего окружения.

Кроме этого, уточняется, что в данный момент следователи ведут допросы задержанных об их причастности к подготовке нападения на синагогу и о том, что они знали о готовящемся теракте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в числе погибших в результате теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме, число жертв которого составляет семь человек, оказалась семейная пара, пытавшаяся помогать раненым.