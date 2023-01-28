Оберхоф, Германия, 28 января, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Возможное участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом приветствовал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Об этом он заявил германской газете Spiegel.

Павел Бедняков/РИА Новости Томас Бах

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«Это не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии ― исключать спортсменов на основании их паспортов», ― подчеркнул Бах в кулуарах чемпионата мира по санному спорту в Оберхофе.

Глава МОК добавил, что миссия Международного олимпийского комитета заключается в том, чтобы «объединить всех спортсменов со всего мира, и это, безусловно, является отличительной чертой Олимпиады».

«В этом случае бойкот Украины, которым угрожает Гутцайт, не соответствует нашей миссии, ― указал Бах. ― Мы знаем позицию Украины, которая не только стремится изолировать Россию как государство, но и стремится к полной изоляции всех россиян».

При этом он подчеркнул, что вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду все ещё «находится на стадии консультаций».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января МОК допустил возможность участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе, но при выполнении ими ряда условий.

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Категорически против такого решения выступили власти Киева, потребовав не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Как заявил министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт, это является принципиальным вопросом для украинского правительства и «всего украинского спортивного сообщества».