NYT: США меняют стратегию по передаче вооружения Киеву
Вашингтон, 28 января, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Американские аналитики назвали согласованные ранее поставки танков на Украину наименее важной частью программы передачи вооружений, пишет The New York Times.
По данным издания, Запад делает ставку на поставки бронемашин и артиллерийских орудий Киеву, но не танков, к которым сейчас приковано всеобщее внимание. В статье говорится, что США хотят направить на Украину 109 БМП Bradley, а государства ЕС передадут артиллерийские орудия.
«Обещанное небольшое количество танков — наименее важная часть этого», — пояснил эксперт центра CNA Майкл Кофман.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что США не хотят прекращения конфликта на Украине, а глава американского государства Джо Байден выбрал путь накачивания Киева оружием.