Вашингтон, 28 января, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Американские аналитики назвали согласованные ранее поставки танков на Украину наименее важной частью программы передачи вооружений, пишет The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия киевскому режиму

По данным издания, Запад делает ставку на поставки бронемашин и артиллерийских орудий Киеву, но не танков, к которым сейчас приковано всеобщее внимание. В статье говорится, что США хотят направить на Украину 109 БМП Bradley, а государства ЕС передадут артиллерийские орудия.

«Обещанное небольшое количество танков — наименее важная часть этого», — пояснил эксперт центра CNA Майкл Кофман.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что США не хотят прекращения конфликта на Украине, а глава американского государства Джо Байден выбрал путь накачивания Киева оружием.