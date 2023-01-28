«Зенит» забил «Лусаил Сити» три безответных мяча в контрольном матче
Санкт-Петербург, 28 января, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга в рамках контрольного матча разгромил «Лусаил Сити» из второго по силе дивизиона Катара. Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.
Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Андрей Мостовой (25’), Матео Кассьерра (72’) и Данила Козлов (90’).
Стоит отметить, что этот матч стал дебютным для 19-летнего бразильского защитника Роберта Ренана, перешедшего в стан «сине-бело-голубых» из «Коринтианса» 10 января 2023 года на правах свободного агента.
В рамках подготовки перед второй половиной сезона «Зенит» также проведет товарищеские встречи с «Уралом» (Екатеринбург, Россия), «Джохором» (Джохор-Бару, Малайзия), «Урарту» (Ереван, Армения), «Араратом» (Ереван, Армения) и «Сепаханом» (Исфахан, Иран).