Санкт-Петербург, 28 января, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга в рамках контрольного матча разгромил «Лусаил Сити» из второго по силе дивизиона Катара. Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики команды «Зенит»

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Андрей Мостовой (25’), Матео Кассьерра (72’) и Данила Козлов (90’).

Стоит отметить, что этот матч стал дебютным для 19-летнего бразильского защитника Роберта Ренана, перешедшего в стан «сине-бело-голубых» из «Коринтианса» 10 января 2023 года на правах свободного агента.

В рамках подготовки перед второй половиной сезона «Зенит» также проведет товарищеские встречи с «Уралом» (Екатеринбург, Россия), «Джохором» (Джохор-Бару, Малайзия), «Урарту» (Ереван, Армения), «Араратом» (Ереван, Армения) и «Сепаханом» (Исфахан, Иран).