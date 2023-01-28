Тель-Авив, Израиль, 28 января, 2023, 13:33 — ИА Регнум. В числе погибших в результате теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме, число жертв которого составляет семь человек, оказалась семейная пара, пытавшаяся помогать раненым. Об этом 28 января сообщает газета The Times of Israel.

ATEF SAFADI/EPA/TASS Инцидент со стрельбой в Восточном Иерусалиме

По информации издания, 48-летний Эли Мизрахи и его 45-летняя супруга Натали услышали стрельбу во время семейного ужина и поспешили помочь пострадавшим в результате стрельбы.

Также указывается, что, как рассказали очевидцы, супруги были застрелены нападавшим, когда пытались оказать помощь раненным в результате теракта.

«Мы сидели за трапезой, когда раздалось несколько выстрелов, и мой сын вскочил. Мы кричали ему: «Никуда не уходи…» Похоже, он разговаривал с террористом, который вытащил пистолет и убил его. (Эли) и его жена были убиты», — приводит газета слова отца погибшего Шимона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что виновником нового инцидента со стрельбой возле старейшего в Иерусалиме района — Города Давида — оказался 13-летний подросток, который получил ранения во время задержания.