Киев, 28 января, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уже в ближайшее время в преддверии годовщины начала специальной военной операции по защите Донбасса могут начать новое масштабное наступление на Украине. Такое мнение в эфире украинского телеканала высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Читайте также: Bloomberg описало сценарий конфликта на Украине, которого опасается Запад

«Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне на нескольких участках», ― отметил он.

Данилов считает, что основная задача ВС РФ будет заключаться в выходе на границы Донецкой и Луганской областей. По его словам, в связи с этим ВСУ должны сохранять бдительность и быть максимально готовыми к наступлению с российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Германии заявили, что ожидают крупного наступления ВС РФ на Украине в апреле 2023 года. При этом предполагается два сценария развития событий. Так, Россия якобы начнёт масштабное наступление в Донбассе, а с севера на границе с Украиной будет развернут крупный контингент Вооружённых сил Белоруссии. При этом сценарии ВСУ ждёт раздробление.

Ранее по теме: Рогов сообщил о срыве планов ВСУ на широкое наступление в Запорожье

Согласно второму сценарию, который эксперты считают маловероятным, Москва якобы захочет взять под контроль всю Украину. Тогда это закончится тем, что российские войска дойдут до границы с Польшей.