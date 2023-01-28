Париж, 28 января, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон во время приёма в Елисейском дворце по случаю празднования Китайского Нового года заявил, что намерен продолжить вести переговоры с Россией, несмотря на критику, передает BFM TV.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин и Эммануэль Макрон

«Раньше некоторые могли обвинять меня в том, что я разговариваю с Россией, и я буду продолжать разговаривать с Россией», — заявил глава французского государства.

В ходе мероприятия Макрон также призвал Китай выступить против российских действий на Украине.

В своё время на саммите G20, который проходил на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года, президент Франции призывал главу КНР Си Цзиньпина «объединить усилия» в борьбе против конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что на Эммануэля Макрона оказывают давление из-за отправки танков Leclerc Киеву.

Читайте также: Французский политик сообщил о давлении на Макрона в вопросе отправки танков