Тель-Авив, Израиль, 28 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Виновником нового инцидента со стрельбой возле старейшего в Иерусалиме района — Города Давида — оказался 13-летний подросток, который получил ранения во время задержания. Об этом 28 января сообщает израильская государственная телерадиокомпания Kan.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС Израильская полиция и медики на месте происшествия в Восточном Иерусалиме

Отмечается, что подозреваемый в нападении проживает в Восточном Иерусалиме и он был ранен во время задержания его правоохранителями.

Также указывается, что подростку была оказана медпомощь и его направили в больницу, и добавляется, что сотрудники спецслужб уже провели его допрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый инцидент со стрельбой в Иерусалиме предварительно квалифицирован израильскими полицейскими как теракт.