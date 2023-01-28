Иерусалим, 28 января, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Новый инцидент со стрельбой в Иерусалиме предварительно квалифицирован израильскими полицейскими как теракт. Об этом говорится в обнародованном 28 января заявлении пресс-службы полиции Израиля.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС Израильская полиция на месте происшествия в Восточном Иерусалиме

«Предварительный отчет — подозрение на террористическую атаку в Иерусалиме. Только что получено сообщение о стрельбе в Городе Давида в Иерусалиме», — говорится в сообщении.

Также напоминается, что в результате стрельбы получили ранения два человека, и добавляется, что на место происшествия были направлены крупные полицейские силы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мужчина, который открыл стрельбу в наиболее старом районе Иерусалима Городе Давида, был нейтрализован правоохранителями.