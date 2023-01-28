Берлин, 28 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Израиль помогает Киеву гораздо больше, чем об этом известно. Об этом заявил в интервью Funke Mediengruppe посол Израиля в Германии Рон Прозор.

Gaetano Virgallito Израиль

«Помогаем — пусть и закулисно, и гораздо больше, чем известно», — ответил он на вопрос о том, почему Израиль передает Киеву только гуманитарную помощь, а не военную.

По его словам, Израиль, в частности, блокирует поставки иранских беспилотников и ракет, и вообще государство не афиширует весь объем оказываемой помощи Украине. Это делается якобы из-за большого числа представителей еврейской общины в России.

Напомним, на встрече в Иерусалиме в июле 2022 года президент Соединенных Штатов Джо Байден попросил премьер-министра Израиля Яира Лапида увеличить военную помощь Киеву. До этого момента, как уточнялось, Израиль не осуществлял поставок современного вооружения Украине.