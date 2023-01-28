Иерусалим, 28 января, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Мужчина, который открыл стрельбу в наиболее старом районе Иерусалима городе Давида, нейтрализован правоохранителями. Об этом 28 января сообщает израильская газета Jerusalem Post.

ATEF SAFADI/EPATASS Обстрел возле синагоги в Иерусалиме

«Нападавший открыл огонь на улице Маалот <…>. Затем стрелок был обезврежен», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате стрельбы получили ранения мужчины в возрасте 22 и 45 лет, которые на данный момент пребывают в тяжелом, но стабильном состоянии. Сотрудники полиции выясняют личность нападавшего и ведут поиск его возможных сообщников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при стрельбе в городе Давида, который является самым старым населенным районом Иерусалима, были ранены два человека.