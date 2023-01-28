* Смольянинова — запрещённая в России организация

Москва, 28 января, 2023, 12:44 — ИА Регнум. После резких антироссийских заявлений Артура Смольянинова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который в настоящее время сбежал за границу, нападкам поверглась и бывшая супруга актёра Дарья Мельникова. Однако пока уезжать из России она не собирается. Об этом сообщила мать Смольянинова Мария.

Автор: Владимир Астапкович. РИА Новости Актер Артур Смольянинов

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Она отметила, что её сын негативно относится к реакции российских граждан на его поступок и просит мать не обращать внимания на это.

«Он запрещает мне ерунду читать. Это всё, что он мог сказать. Ограждает меня», — цитирует Смольянинову интернет-издание starhit.ru.

Также женщина рассказала, что происходящее никак не сказалось на её привычном общении с бывшей невесткой и с внуками. По её словам, Дарья пока не собирается покидать Россию. При этом Смольянинова не исключила, что всё может измениться.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в интервью «Новой газете» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) заявил о желании участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. В отношении артиста глава СКР поручил возбудить уголовное дело.