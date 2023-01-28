Брюссель, 28 января, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Евросоюз требует от властей Боснии и Герцеговины ввести визы для российских граждан. Эта просьба объясняется тем, что БиГ является претендентом на вступление в ЕС и в силу этого она должна полностью соблюдать его политику для оптимального функционирования безвизового режима в ЕС. Об этом заявили в представительстве Евросоюза в Боснии и Герцеговине, сообщили Vijesti.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт гражданина России

«Мы ожидаем, что БиГ как страна-кандидат полностью согласует свою внешнюю политику с политикой ЕС. БиГ также должна полностью соблюдать визовую политику ЕС, которая не предусматривает безвизового режима с Россией», — цитирует Vijesti сообщение представительства.

Напомним, в декабре 2022 года государства — члены Евросоюза согласовали предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на присоединение к европейскому сообществу. Этот шаг стал первым этапом длительного процесса вступления в Евросоюз балканской страны с населением 3,5 млн человек.