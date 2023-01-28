Иерусалим, 28 января, 2023, 12:32 — ИА Регнум. При стрельбе в городе Давида, который является самым старым населенным районом Иерусалима, были ранены два человека. Об этом 28 января сообщает израильская газета Jerusalem Post.

ATEF SAFADI/EPA/TASS Обстрел возле синагоги в Иерусалиме

По данным издания, инцидент является предполагаемым терактом. Также указывается, что сотрудники правоохранительных органов уже прибыли на место происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января вечером стало известно, что жертвами вооружённой атаки на синагогу в районе Неве-Яаков в Иерусалиме стали семь человек, пострадали как минимум десять человек.