Рим, 28 января, 2023, 12:29 — ИА Регнум. По данным опроса, 58% жителей Италии не поддерживают идею об отправке техники и оружия Украине, пишет газета La Stampa.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Согласно итогам опроса общественного мнения, жители Италии считают, что непрерывная отправка оружия Киеву приведет к эскалации конфликта. Отправку западного вооружения на Украину поддерживают лишь 33,9% опрошенных. Так 24,9% опрошенных жителей Италии верят, что военная помощь Киеву будет постепенно сокращаться.

Кроме того, 68,5% респондентов выступили против вступления НАТО в конфликт.

Проведенный опрос также показал, что каждый третий (32,5%) считает, что в будущем будет достигнута договоренность о прекращении огня.

Соответствующий опрос проводился на основе анонимных заявлений исследовательской компанией Euromedia Research 24 января.