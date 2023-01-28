Нью-Дели, 28 января, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Индии подтвердили крушение двух истребителей, Су-30 и Mirage 2000 недалеко от города Гвалиора. В результате инцидента от смертельных ран погиб один пилот.

U.S. Air Force Истребитель-бомбардировщик Су-30 ВВС Индии

«Два истребителя ВВС Индии сегодня утром потерпели аварию недалеко от Гвалиора. Самолеты выполняли обычную боевую тренировочную полетную задачу. Один их трех пилотов получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил в социальной сети Twitter представитель Военно-воздушных сил Индии.

Ранее сообщалось, что двое раненых пилотов были эвакуированы по воздуху с места крушения.

Как передавало ИА REGNUM, в министерстве обороны Индии рассматривают возможность того, что причиной крушения могло стать столкновение двух самолетов в воздухе.