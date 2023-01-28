В Индии погиб один из трех пилотов разбившихся истребителей ВВС
Нью-Дели, 28 января, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Индии подтвердили крушение двух истребителей, Су-30 и Mirage 2000 недалеко от города Гвалиора. В результате инцидента от смертельных ран погиб один пилот.
«Два истребителя ВВС Индии сегодня утром потерпели аварию недалеко от Гвалиора. Самолеты выполняли обычную боевую тренировочную полетную задачу. Один их трех пилотов получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил в социальной сети Twitter представитель Военно-воздушных сил Индии.
Ранее сообщалось, что двое раненых пилотов были эвакуированы по воздуху с места крушения.
Как передавало ИА REGNUM, в министерстве обороны Индии рассматривают возможность того, что причиной крушения могло стать столкновение двух самолетов в воздухе.