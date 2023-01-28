Москва, 28 января, 2023, 12:25 — ИА Регнум. США проводят электронные диверсии. При этом, пользуясь тем, что установить виновника диверсии весьма сложно, Вашингтон прикрывает свою деятельность «чужим флагом». Об этом заявил 28 января заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Они активно пользуются сложностью установления источника вредоносной деятельности, проводят электронные диверсии «под чужим флагом», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Сыромолотова, таким образом, цифровая среда превращается «в «Дикий Запад», где царят безнаказанность и право сильного».

Напомним, двумя днями ранее минюст США сообщил о ликвидации международной хакерской группировки Hive, жертвами которой стало множество организаций по всему миру.