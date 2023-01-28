Каир, 28 января, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Египет выразил полное неприятие и решительное осуждение нападения, произошедшего в Восточном Иерусалиме 27 января, в результате которого погибли 7 человек и несколько получили ранения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном министерством иностранных дел страны, пишет портал Amad.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

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«Египет осуждает совершённое нападение и все операции, направленные против гражданских лиц», ― подчёркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Египет предупредил о серьёзных рисках продолжающейся эскалации между палестинской и израильской сторонами, призвав к максимальной сдержанности, прекращению нападений и провокационных мер, чтобы избежать ещё большего насилия, которое «усугубляет политическую и гуманитарную ситуацию, подрывает усилия по урегулированию и все шансы на возобновление мирного процесса».

Каир также выразил свои искренние соболезнования семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 января 21-летний мужчина совершил вооружённое нападение на синагогу в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме, когда люди выходили после пятничной молитвы. Затем, пытаясь скрыться с места происшествия, террорист открыл огонь по полицейским и был обезврежен.

Через несколько часов Армия обороны Израиля задержала родителей исполнителя теракта. Утверждается, что нападавший действовал в одиночку и до атаки на синагогу никаких связей с какими-либо террористическими группировками у него не было.