Москва, 28 января, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Диверсии на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» (СП-1 и СП-2) были «недвусмысленным» указанием странам Евросоюза на их подчинённое положение. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью, опубликованном ТАСС 28 января.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

«Их фактически лишили возможности приобретения базового для хозяйственной деятельности товара по приемлемым ценам, вынуждая покупать его втридорога», — сказал дипломат.

Сыромолотов отметил, что таким образом был нанесён существенный удар по экономике стран ЕС. Она стала менее конкурентоспособной, что сказывается на благополучии простых граждан.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в Белом доме были довольны, узнав, что газ по «Северным потокам не будет поступать».