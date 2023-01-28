Авдеевка, ДНР, 28 января, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Российские военнослужащие в ночь с 27 на 28 января ликвидировали группу диверсантов Вооруженных сил Украины под Авдеевкой. Об этом в субботу сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что огонь по позициям украинской диверсионно-разведывательной группы был открыт из 152-миллиметровых орудий «Гиацинт», а также 122-миллиметровых САУ «Гвоздика». Группа была обнаружена при помощи современных оптико-электронных средств наблюдения.

В пятницу, 27 января, бойцы Воздушно-десантных войск Российской Федерации при помощи беспилотных летательных аппаратов также обнаружили и уничтожили группу диверсантов ВСУ.