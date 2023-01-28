Москва, 28 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина в вагоне метро около станции «Курская» в Московском метрополитене избивает ногами двоих человек, изучается в настоящее время сотрудниками полиции. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Цитата из видео Мужчина избил двух пассажиров в вагоне на станции «Курская»

«Сотрудники полиции изучают видео, размещенное в сети интернет, где в вагоне поезда в районе станции метро «Курская» произошёл конфликт между гражданами», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также указывается, что полиция ведёт установление всех участников этого инцидента и дату, когда он произошёл, так как видео с ним появилось накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что следственные органы СКР по Ленинградской области проводят доследственную проверку в связи с избиением учительницы начальных классов. На автостанции в городе Кировске на педагога напали две несовершеннолетние девушки, предположительно находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.