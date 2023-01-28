Москва, 28 января, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Россия и Китай нацелены укрепить диалог в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, сообщил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

По его словам, Россия последовательно проводит линию на укрепление отношений с Китаем в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН. Это, как уточнил Сыромолотов, позволяет совместными усилиями противодействовать Западу. Взаимодействие Москвы и Пекина стало одним из основных факторов успешной реализации стратегии БРИКС по борьбе с терроризмом, а также потенциала ШОС.

Олег Сыромолотов отметил, что Москва также поддерживает контакты с Пекином в рамках Регионального форума ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по безопасности.

«Нацелены на дальнейшую интенсификацию диалога с нашими китайскими друзьями в профильных двусторонних форматах», — сказал Сыромолотов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов рассказал, что Россия сохраняет готовность к массированным кибератакам из-за рубежа.