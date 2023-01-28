Киев, 28 января, 2023, 12:14 — ИА Регнум. В шести областях Украины объявили воздушную тревогу после 11:40 мск 28 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, в 11:48 мск воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

В 11:49 мск этот режим был введён в Харьковской, в 12:12 мск — в Сумской области.

Также воздушная тревога объявлена украинскими властями в находящихся под контролем Киева частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее 28 января воздушная тревога дважды объявлялась в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.