Вашингтон, 28 января, 2023, 12:05 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах Америки начались массовые протесты после обнародованной видеозаписи, на которой избили афроамериканца Тайра Николса, сообщает USA Today.

Vincent Ricci. Keystone Press Agency. globallookpress Протест в Бостоне, против расизма и произвола полиции. Массачусетс. США

Протестующие вышли на улицы Нью-Йорка и Чикаго. Участники акции скандируют фразу «полицейские-убийцы должны уйти». Они требуют правосудия для Тайра Николса, а также положить конец полицейскому террору.

Ранее в Сети появились кадры, на которых полицейские жестоко избивают 29-летнего афроамериканца, при этом задержанный не оказывает никакого сопротивления. На видео мужчина плакал и звал мать. По сообщению СМИ, мужчина скончался через три дня после избиения.