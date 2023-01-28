Киев, 28 января, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что возможный бойкот Олимпийских игр со стороны Национального олимпийского комитета Украины не соответствует миссии МОК.

Sven Teschke Томас Бах

«Возможный бойкот со стороны НОК Украины не соответствует нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и полностью всех россиян», — цитирует Баха издание Spiegel в субботу, 28 января.

Ранее сообщалось, что президент НОК Украины Вадим Гутцайт потребовал от Международного олимпийского комитета полный и всеобъемлющий запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях.

Стоит отметить, что в четверг, 26 января, в пресс-службе МОК сообщили о возможности участия россиян в соревнованиях в случае выполнения определенных условий, как, например, публичное выступление против специальной военной операции.