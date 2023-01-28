Иерусалим, 28 января, 2023, 12:02 — ИА Регнум. После нападения на синагогу в Восточном Иерусалиме, жертвами которого стали семь человек, полиция Израиля задержала десятки человек. Об этом 28 января сообщает газета The Hindu.

ATEF SAFADI/EPA/TASS Стрельба возле синагоги в Восточном Иерусалиме

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В заявлении полиции говорится, что за ночь стражи порядка арестовали «42 человека для допроса», «некоторые из них были членами семьи террориста».

По данным правоохранительных органов, среди задержанных были жители района, где находился стрелок.

Также отмечается, что после нападения в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме силы полиции были приведены в «наивысший уровень» боевой готовности.

ATEF SAFADI/EPA/TASS Стрельба возле синагоги в Восточном Иерусалиме

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 января 21-летний мужчина совершил вооружённое нападение на синагогу в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме, когда люди выходили после пятничной молитвы. Затем, пытаясь скрыться с места происшествия, террорист открыл огонь по полицейским и был обезврежен.

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Через несколько часов Армия обороны Израиля задержала родителей исполнителя теракта. Утверждается, что нападавший действовал в одиночку и до атаки на синагогу никаких связей с какими-либо террористическими группировками у него не было, однако силовики проверяют все его связи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с терактом в синагоге Иерусалима заявил о принятии немедленных мер. Он назвал это террористическое нападение одним из самых серьёзных за последние годы.