Одесса, Украина, 28 января, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Одесская область из всех регионов Украины испытывает наибольшие трудности с энергоснабжением, сообщает 28 января «Укрэнерго» в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Включи свет в последний раз

Отмечается, что в Одесской области ситуация самая тяжёлая «из-за значительных повреждений» энергетических объектов. В этом регионе «восстановление плановой схемы питания требует больше времени, чем раньше».

При этом, отмечает компания, и в других украинских регионах наблюдается существенный дефицит в энергосистеме. Украинская энергосистема пока не восстановлена после повреждений настолько, чтобы полностью покрыть потребление.