Нью-Дели, 28 января, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Истребители Су-30 и Mirage 2000 Военно-воздушных сил Индии, разбившиеся в субботу, 28 января, в ходе тренировочных полетов могли столкнуться в воздухе. Об этом сообщил источник в министерстве обороны южноазиатской страны.

U.S. Air Force Истребитель Mirage 2000 ВВС Индии

«Рассматривается версия, что самолеты могли столкнуться в воздухе», — сообщил источник в эфире телеканала News 18.

Напомним, что в результате крушения двух истребителей в штате Мадхья-Прадеш двое из трех пилотов получили ранения, а позднее были эвакуированы по воздуху.