Махачкала, 28 января, 2023, 11:49 — ИА Регнум. На берегу Каспийского моря в столице Дагестана обнаружили восемь туш мёртвых тюленей. Об этом 28 января сообщили в администрации Ленинского района Махачкалы.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС Гибель тюленей на побережье Каспийского моря

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«Мёртвые тюлени снова обнаружены сотрудниками администрации Ленинского района Махачкалы этим утром», ― говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.

Уточняется, что туши животных оказались выброшены на побережье Каспийского моря на территории пляжа «Оазис». Как рассказал начальник отдела по управлению микрорайонами Турали и Анжи Надир Рамазанов, удалось насчитать восемь мёртвых тюленей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Дагестане на берегу Каспия было обнаружено 1700 мёртвых тюленей. Как заявил тогда генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов, это неокончательная цифра, так как мертвые туши каспийской нерпы прибивает к берегу ежедневно, а, судя по их виду, они погибли две недели назад.

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В минприроды Дагестана в качестве основной версии массовой гибели тюленей в Каспийском море назвали «естественные природные факторы». Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их отравлении тяжёлыми металлами или пестицидами. Более точная причина будет названа после экспертиз в лабораториях Москвы и Астрахани, куда направлен биологический материал для исследования.