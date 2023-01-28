Рим, 28 января, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Две акции, направленные против диппредставительств Италии, совершены неизвестными в Берлине и Барселоне (Испания), сообщили 28 января в пресс-службе итальянского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM

В опубликованной ноте итальянское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в Барселоне вечером накануне, 27 января, кто-то разбил окно в генконсульстве Италии и запачкал стену перед входом в здание.

Другая преступная акция совершена в Берлине, где неизвестные подожгли машину с дипломатическими номерами сотрудника посольства Италии.

Узнав об этом, итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни связался с генконсульством в Барселоне и с посольством в столице Германии, выразив дипломатам солидарность и распорядившись «немедленно начать процедуры по проверке и усилению диппредставительств и их персонала».