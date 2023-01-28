Москва, 28 января, 2023, 11:45 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа на территории России было выявлено 7129 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 января сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что в результате этого общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в нашей стране возросло до 21 931 480.

Также указывается, что за это же время было зарегистрировано 42 летальных исхода от нового заболевания и потому общее количество умерших от коронавируса достигло 394 944.

При этом отмечается, что также за минувшие сутки в нашей стране от коронавирусной инфекции вылечились 4384 человека и их общее число увеличилось до 21 335 704.

Отметим, 27 января в России было выявлено 7164 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом.